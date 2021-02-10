Первые детали о POCO X4 GT и POCO X4 GT+

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Очередной ребрендинг и прототипами выступят Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+

В последнее время фанаты Xiaomi немного приуныли. Если раньше они тепло реагировали практически на каждую новинку компании, то теперь все чаще пеняют на политику конвейера, смартфоны ее суббрендов идентичны по характеристикам. «Железное» сходство между аппаратами POCO и Redmi стало делом обыденным. Эта же участь ждет и POCO X4 GT, который должен вскоре дебютировать.

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В базе данных IMEI был замечен смартфон с кодовым именем «xaga» и индексом 22041216G. По данным издания Xiaomiui, на рынок эта модель выйдет как POCO X4 GT и станет братом-близнецом Redmi Note 11T Pro.

Это означает, что он будет оснащен чипом Dimensity 8000/8100, 6/8 Гб оперативной памяти, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч и быстрой 67-ваттной зарядкой. На лицевой панели установят 6,6-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 144 Гц и разрешением FullHD+.

По данным источника, свет увидит также POCO X4 GT+, который обещает стать глобальным вариантом Redmi Note 11T Pro+. Считается, что по части начинки смартфон будет повторять POCO X4 GT, но уже в базовой версии предложат 8 Гб оперативки и мощность быстрой зарядки возрастет до 120 Вт.

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Насколько эти предсказания близки к реальному положению дел, узнаем не ранее июня. Ресурс авторитетный, но он уже не раз промахивался в своих прогнозах.

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Источник: xiaomiui