Первые детали о Xiaomi 12 Lite 5G NE

443

Xiaomi Mi 12 Lite получит обновленный вариант и подробности о нем были найдены к коде прошивки

Xiaomi стремится продать как можно большее количество устройств и выполнить собственный амбициозный план взойти на вершину рейтинга смартфоностроителей. Как добиться поставленной цели? Выпускать как можно больше устройств. В прошлом году компания провернула финт, когда помимо Xiaomi Mi 11 Lite 5G она выпустила смартфон с громоздким названием XiaoMi 11 Lite 5G NE. И аппарат получился неплохим и в этом году он обретет преемника.

О том, что компания готовит к выходу Xiaomi 12 Lite 5G NE сообщило издание Xiaomiui, которое не раз замечено за сливами и утечками, касающиеся еще не вышедших устройств. Уже по традиции источником получения информации стала фирменная прошивка MIUI. Именно в Mi Code и было найдено упоминание о модели с кодовым именем «ziyi» и индексом L9S, 2209129SC. Также была найдена информация об аппарате с кодовым названием «caiwei» и модельным номером L9D, 2210129SG.

Читать также: Представлен Redmi 10 2022: второй заход с рядом изменений ﻿

Предполагается, что первый аппарат выйдет на рынок азиатских стран как Xiaomi 12 Lite NE 5G, а второй — станет глобальным вариантом этого смартфона. Сообщается также, что новинка удостоится 6,55-дюймового AMOLED-экрана с частотой обновления 120 Гц, чипсета Snapdragon 7 Gen 1, анонс которого может состояться уже в мае. Среди прочего упоминается индикатор уведомлений, тройная тыльная камера и дисплейный сканер отпечатков пальцев. Есть вероятность, что такими же характеристиками будет обладать и Xiaomi Civi 2. Можно предположить, что анонс Xiaomi 12 Lite 5G NE состоится в сентябре или октябре нынешнего года.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источник: xiaomiui