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Первые скриншоты тестовой сборки Android 13

24.12.2021 412 0

Минорный апгрейд

Android 12 — актуальная и последняя версия операционной системы от Google. Она только начала свой путь на устройства и OEM-производителям предстоит сделать многое, чтобы обновить аппараты до нее. Владельцы же складных смартфонов могут рассчитывать на получение Android 12L, созданной специально для аппаратов со складным форм-фактором.

 

Первые скриншоты тестовой сборки Android 13 – фото 1

 

Естественно, что останавливаться на достигнутом Google не намерена и Android 13 должна выйти в свое привычное время. Один из тех, кто имеет доступ к ранней сборке Android 13, поделился с изданием XDA Developers скриншотами новой версии операционной системы, демонстрирующие предстоящие функции и изменения. Ресурс уверен в достоверности этих изображений.

 

Первые скриншоты тестовой сборки Android 13 – фото 2

 

Google работает над функцией c кодовым названием «Panlingual», для Android 13, которая позволит пользователям определять параметры языка для каждого приложения. Функция позволит пользователям указывать на своем устройстве языковые настройки для каждого приложения индивидуально, что может пригодиться для многоязычных пользователей, которые могут предпочесть разные языковые стандарты для различных приложений. Эта функция появится в виде новой опции «Языки приложения» в настройках «Языки и ввод», но пользователи также смогут получить к ней доступ с экрана «Информация о приложении».

 

Первые скриншоты тестовой сборки Android 13 – фото 3

 

В Android 13 уведомления станут дополнительной функцией программ. Пользователи могут иметь возможность выбрать, хотят ли они разрешить приложению отправлять уведомление на устройство, аналогично тому, как разрешают другие разрешения, такие как доступ к местоположению и камере.

Ожидается, что с Android 13 Google заложит основы функции под названием «TARE», сокращенно от «Android Resource Economy». TARE в первую очередь фокусируется на управлении энергопотреблением на устройстве. В настройках экрана блокировки добавлен новый параметр, позволяющий переключать расположение часов на экране блокировки.

 

Первые скриншоты тестовой сборки Android 13 – фото 4

 

Первые скриншоты тестовой сборки Android 13 – фото 5

 

 

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Источник: xda developers

Android 13
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.12.2021

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Первые скриншоты тестовой сборки Android 13