Первые тесты Snapdragon 898: мощно и горячо

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Snapdragon 898 добавит по производительности, но и проблем по части охлаждения

Ни для кого не секрет, что Qualcomm активно работает над новым поколением флагманского чипа, который может дебютировать в декабре как Snapdragon 895 или Snapdragon 898. Сегодня известный сетевой информатор Digital Chat Station подтвердил, что новая платформа будет изготовлена по нормам 4-нанометрового техпроцесса, а ее производством займется Samsung.

Но эти сведения были известны и ранее, куда интереснее узнать, каким будет новый чипсет в плане производительности и как чипмейкер обуздает горячий нрав однокристальной системы. По словам Digital Chat Station, первые тесты преемника Snapdragon 888 показывают внушительный 20% прирост производительности. Но, увы, платформа горячая. Похоже, что Qualcomm идет по пути наращивания частот, особо не заботясь о высоких температурах.

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Возможно, чипмейкер занял удобную для себя позицию по отношению к производителям смартфонов, «мы даем вам большую мощность, но охлаждение — ваша забота». Зато неплохо заработают производители компонентов для систем охлаждения, спрос на них останется стабильно высок, а все будущие флагманы будут соревноваться не только по части мощности, но и по эффективности отвода тепла, кто больше сможет обуздать горячий нрав чипа.

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Источник: mydrivers