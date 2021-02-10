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Первый тизер Realme GT Neo 3T

29.05.2022 381 1

Анонс уже скоро

Глобальная версия Realme GT Neo 3 только готовится дебютировать на глобальном рынке, а компания уже готовит Realme Neo 3T с чипом Qualcomm. Первыми об этом сообщили инсайдеры, потом модель была найдена на сайте одного из сертификационных ведомств и в базе данных бенчмарка, а теперь и сама компания подтвердила ее появление.

 

На официальной странице Realme Global Twitter появился пост, предвосхищающий выход realme GT Neo 3T. Его появление означает старт промо-кампании и затягивать с выходом смартфона компания не станет. Вероятно, в первой половине июня новинка дебютирует.

 

Первый тизер Realme GT Neo 3T – фото 1

 

Компания все еще не раскрывает детали о Realme GT Neo 3T, но уже есть все основания говорить, что главным отличием от Realme GT Neo 3 станет аппаратная платформа. Вместо Dimensity 8100 предложат Snapdragon 870, а сам смартфон станет глобальным вариантом Realme Q5 Pro, который был ранее представлен в Китае.

 

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Смартфон предложит до 8 Гб оперативки, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой, операционную систему Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0, 120-герцовый AMOLED-экран и тройную камеру с главным сенсором на 64 Мп со светосилой f/1.8.

 

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Источник: twitter

Realme GT Neo 3T
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.05.2022

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
 
Матвей Вьюнов 0
Думаю, что вариант с Snapdragon 870 только для тех, кто подвержен маркетинговое чепухе, что qualcomm лучше.
29.05.2022 10:46
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Первый тизер Realme GT Neo 3T