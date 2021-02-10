Петарда в кармане: POCO M3 горит

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POCO M3 взорвался в Индии

Конечно, компании Xiaomi и ее смартфонам далеко до скандала, в который попала Samsung с Galaxy Note 7, но периодически всплывает информация о непредвиденных возгораниях устройств производителя. Новый случай произошел в Индии и коснулся он продукта суббренда POCO.

Житель этой страны Субхан Хан сделал свой выбор в пользу Poco M3, который был благополучно приобретен им четыре месяца назад. Все это время смартфон служил верой и правдой, но в один момент неожиданно совершил акт самосожжения. Никаких симптомов того, что аппарат отправится в мир иной не было, непосредственно перед возгоранием он лежал на столе. Правда, нет достоверной информации, находился он в это время на зарядке или нет.

Представители POCO связались с владельцем погорельца, чтобы выявить причины произошедшего. На данный момент начато расследование инцидента, но сам обладатель сожженного POCO M3 уверен, что во всем повинна компания. На своей странице в Twitter он выложил пост с фотографиями погорельца и сообщил, что «это худший сервис и худшая проверка качества от компании Xiaomi».

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Источник: twitter