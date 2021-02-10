Pixel на Android 12 быстро разряжаются и приложения дают сбой

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В Android 12 выявлены первые проблемы

Больше двух недель назад Google выпустила Android 12. Первыми его финальную версию получили смартфоны Pixel. Обновление, чье тестирование продолжалось несколько месяцев, обещало быть стабильной версией ОС, учитывая то, что у разработчиков было достаточно времени для выявления проблемных аспектов платформы и исправления их.

Отчасти так и случилось, но исправить все баги не смогли. Ряд пользователей, успевших первыми установить Android 12, начали жаловаться на сбои в работе приложений, а также аномально быструю разрядку аккумулятора. Один из пользователей сообщил, что неоднократно делал сброс до заводских настроек, но это не помогло решить проблемы с некорректной работой приложений. Его примеру последовали и другие, но результат был аналогичный.

Пользователи прибегли и к некоторым привычным средствам защиты, включая очистку кеша и загрузку в безопасном режиме, чтобы убедиться, что проблема не вызвана мошенническим приложением. Но после нормальной загрузки Pixel сбой продолжается. Со своей стороны Google уверяет, что проблема не может быть связана с несовместимостью со сторонними приложениями.

Насколько проблема массовая, судить сложно. На данном этапе количество жалоб не велико. Также нет понимания, собирается ли Google что-то делать, чтобы решить проблемы и как скоро может выйти апдейт, исправляющий их.

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Источник: phonearena