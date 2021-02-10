Пластик зло: тест на прочность Redmi Note 10

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Redmi Note 10 провалил испытание на прочность

Почти наверняка многие из вас слышали о Заке Нильсене, авторе YouTube-канала JerryRigEverything. Он известен своими тестами на прочность смартфонов. Оказывается, в Индии есть блогер, который, как и его более известный западный коллега, проводит разрушительные тесты мобильных устройств. Буквально на днях к нему в руки попал Redmi Note 10, который он протестировал на прочность.

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В отличие от Зака, блогер из Индии не только гнет и царапает корпус мобильного устройства, но погружает его в воду и устраивает ему дроп-тест. Как оказалось, несмотря на отсутствие серьезной водозащиты, Redmi Note 10 сумел пережить погружение в воду в течение 5 минут. К числу приятных моментов стоит причислить то, что дисплей начал царапаться при использовании стика с 6 уровнем твердости, а это уровень флагманов.

Автор эксперимента также выяснил, что у Redmi Note 10 есть все шансы выжить после падений с высоты. А вот что касается корпуса, то далеко не все тут хорошо. Смартфон собран из пластика и это хорошо заметно по рамке и заднику. Поцарапать их не составляет большого труда. Как негативно сказалось наличие пластика и на результатах теста на сгибание.

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Попытка согнуть Redmi Note 10 оказалась фатальной для него. Геометрия корпуса была нарушена, и задняя крышка лопнула. Устройство перестало реагировать на кнопку включения. Маловероятно, что смартфон можно будет вернуть к жизни. Как и сложно назвать Redmi Note 10 надежным и безотказным аппаратом. Он легко царапается и достаточно легко «ломается». Стоит ли приобретать такое устройство, решать только вам. Но повторять тесты на сгиб или носить его в кармане брюк точно не стоит.

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Источник: youtube