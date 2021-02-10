По исполнению подэкранной камеры Xiaomi Mi Mix 4 может не быть равных

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Известный информатор уверяет, что камера под дисплеем у Xiaomi Mi Mix 4 будет лучшей

Xiaomi хочет, чтобы мы восхитились ее Mi Mix 4. И, если верить известному сетевому информатору Ice Universe, эти надежды могут оправдаться. Он уверяет, что в плане качества фоточек на селфи-камеру Xiaomi Mi Mix 4 будет лучше своих конкурентов. А чтобы подтвердить свой вывод, он выложил в сеть фоточку макроснимков, демонстрирующих систему расположения пикселей в зоне фронтальной камеры.

Пиксельная сетка у Xiaomi отличается от того, какое решение демонстрируют конкуренты. Он максимально приближен к типичной RGB-компоновке и по мнению информатора, такое решение выигрышное. Производством экрана занимается China Star, и он получит гибкую подложку. По крайней мере, сетевой информатор Digital Chat Station показывал нам видео с дисплеем в таком исполнении.

Станет ли Xiaomi Mi Mix 4 действительно лучшим по части фоточек на фронтальную камеру на фоне ZTE Axon 30 и прототипа от Oppo, узнаем лишь с появлением первых обзоров в сети. Послушаем первых обзорщиков, а затем уже и сами затестим смартфон.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 4 дебютирует 10 августа и это будет смартфон на базе Snapdragon 888, с OLED-дисплеем разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также подэкранной камерой. Основная камера должна быть тройной и в качестве главного датчика должен выступать модуль на 50-мегапикселей.

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Источник: twitter