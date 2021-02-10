Почти все детали о OnePlus Nord CE 5G

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В сеть выложили характеристики OnePlus Nord CE 5G

На следующей неделе, 10 июня, состоится премьера OnePlus Nord CE 5G, который станет продолжением первого Nord. Ожидается, что визуально новинка может повторить черты предшественника, а вот преображения внутри произойдут. Несмотря на ряд новшеств и тенденцию к повышению цен на смартфоны, за OnePlus Nord CE 5G должны запросить не больше, чем за OnePlus Nord. А, возможно, он будет стоить даже дешевле.

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Незадолго до анонса инсайдеры слили в сеть практически все характеристики новинки. Они утверждают, что смартфон удостоится AMOLED‑экрана с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,43 дюйма. Разрешение не озвучено, но с большой долей вероятности оно будет FullHD+.

OnePlus Nord CE 5G приписывают чипсет Snapdragon 750G, 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Внутри корпуса толщиной 7,9 мм скрывается аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30T мощностью 30 Вт. Для селфи предложили модуль на 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили систему из трех датчиков: 64 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (датчик глубины).

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В числе прочих характеристик OnePlus Nord CE 5G упоминается дисплейный сканер отпечатков пальцев, корпус, включая рамку, из пластика и 3,5 мм разъем для наушников. Прием заказов на смартфон стартует на следующий день после анонса, и первые покупатели получат подарки на сумму $36.

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Источник: mysmartprice