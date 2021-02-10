POCO C40+ будет бюджеткой с MIUI Go

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А еще получит маломощный чип от китайской компании

Ходят слухи, что к выходу готовится POCO C40, одной из особенностей которого станет чип малоизвестной компании JLQ с индексом JR510. И вот теперь пришло сообщение, что в паре с этим смартфоном представят еще POCO C40+, информация о котором была найдена в списке тестируемых устройств.

Ожидается, что POCO C40+ будет принципиально отличаться от базовой версии только большим объемом оперативной памяти и более емким аккумулятором. Тогда как все прочие характеристики должны повторять те, которые предлагает POCO C40, включая чип JLQ. Известно, что процессор обладает восемью вычислительными ядрами с пиковой частотой 2,0 ГГц и по уровню производительности он станет аналогом Snapdragon 450 и Helio G35.

POCO C40 приписывают 6,71-дюймовый IPS-экран разрешением 1600х720 точек, 4/6 Гб оперативки и флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб, аккумулятор емкостью 6000 мАч и фирменную оболочку MIUI 13 на базе Android 11. Основная камера удостоится двух датчиков, где в пару с главным на 50 Мп будет работать 2 Мп «заглушка».

Чем еще будут интересны POCO C40 и POCO C40+, так это тем, что они станут первыми устройствами с MIUI GO. Это будет урезанная оболочка, ориентированная на устройства со слабым «железом».

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Источник: xiaomiui