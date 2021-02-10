Poco F5 в ЕС получил HyperOS (MIUI 15) – как получить это обновление прямо сейчас, если вы не в ЕС?

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Как обновить?

Компания Xiaomi постепенно разворачивает обновления для своих устройств до новой прошивки HyperOS (MIUI 15) на базе Android 14. В этот раз праздник пришел для пользователей Poco F5 – этот аппарат получил обновление для рынка ЕС.

Poco F5 был представлен в 2023 году в качестве флагманской модели от бренда Poco. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED экраном с обновлением 120 Гц, мощным процессором Snapdragon 7 Plus Gen 2, аккумулятором емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

По умолчанию он запускался на Android 13 с оболочкой MIUI 14 версии 14.0.5, но уже получил обновление в HyperOS 1.0 на базе Android 14.

Однако есть нюанс - это обновление для смартфонов, вышедших официально на рынках Европейского Союза - однако, если у вас телефон из Китая, нужно немного "запариться". Выделите ссылку и найдите в списке OS1.0.4.0.UMREUXM (EEA). После этого выберите удобный метод установки для вас Recovery или Fastboot ROM, а затем "как обычно".

Однако, если у вас нет опыта перепрошивки и у вас "глобалка" не для рынка ЕС - лучше немного подождать и установить официальную версию. Но и для нетерпеливых есть вариант – который мы описали выше