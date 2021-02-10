POCO M4 5G обрастает подробностями

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Для его создания за основу взять могли Redmi Note 11E 5G

Осенью прошлого года состоялась премьера POCO M4 Pro, а вот его упрощенная версия так и не вышла. Ожидалось, что эта модель не задержится, но за окном март, а POCO M4 5G так и не представили. Смартфон все еще получает необходимые сертификаты, предшествующие его выходу.

Но благодаря тому, что он засветился в базе данных регуляторов, появились подробности о его характеристиках. В частности, POCO M4 5G получит оболочку MIUI 13 и три модификации: 4/64 Гб, 4/128 Гб и 6/128 Гб. Упоминается также IPS-экран диагональю 6,58 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц.

Ожидается, что POCO M4 5G станет обновленной версией Redmi Note 11E 5G, который ранее был представлен в Японии. А это означает, он должен предложить чипсет Dimensity 700, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, фронтальный датчик на 5-мегапикселей и двойную тыльную с сенсорами 50 Мп и 2 Мп (датчик глубины). Смартфон предложит порт USB Type-C, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5 мм разъем для наушников. Когда ждать анонс смартфона, точной даты нет.

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Источник: mysmartprice