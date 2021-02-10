POCO X3 GT получил глобальную MIUI 14 во второй волне обновлений

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POCO X3 GT получил обновление до MIUI 14

Компания Xiaomi начала вторую волну обновлений своих смартфонов до MIUI 14. Мне до сих пор не понятно, по какому именно принципу аппараты разделяют на эти волны и почему более старые смартфоны, например, получают обновление раньше. Оставим эту философскую тему по ответу мы все равно никогда не узнаем.

Poco X3 gt – смартфон конечно менее популярен чем его родственник Poco x3 Pro, но при этом еще более мощный и перспективный, наконец-то получил обновление к долгожданной MIUI 14 на базе Android 13. Dimensity 1100 на борту устройства и так обеспечивает плавную работу и производительность в играх , а с обновлением обещает еще оптимизировать работу системы и улучшить энергоэффективность.

Теперь доступна глобальная прошивка с названием V14.0.1.0.TKPMIXM , она имеет тип Recovery и установить ее смогут только опытные пользователи через специальное сервисное меню. Обновление по воздуху или доступная Fast boot прошивка обычно появляется в течение 1-2 недель. Загрузить ее можно по этой ссылке и там же в списке прошивок появится и fast boot версия. Так что загружайте, устанавливайте и делитесь впечатлениями в комментариях.

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Источник: mifirmware