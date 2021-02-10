POCO X3 NFC: народный смартфон получает MIUI 14

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POCO X3 NFC получает обновление которого все так ждали

POCO X3 NFC наконец-то получает MIUI 14. Он был выпущен в сентябре 2020 года и является одним из самых популярных представителей серии POCO X. Счет проданных аппаратов в мире идет на миллионы, а в нашей стране на десятки тысяч.

Это очень сбалансированный смартфон, который один из первых принес в бюджетный сегмент дисплеи с частотой 120Гц. Обладает хорошей автономностью за счет батареи на 5160 мАч и энергоэффективного процессора Snapdragon 732G. Конечно, он уступает в мощи своему старшему брату POCO X3 Pro, но для тех, кто не играет в сложные мобильные игры в повседневном пользовании, он ничем не проигрывал версии на Snapdragon 860.

Но у POCO X3 NFC были у него и существенные преимущества: он никогда не имел проблем с перегревом и отвалом чипа, имел лучшую камеру и автономность, ну и стоил немного дешевле. Из коробки в начале продаж он был оснащен MIUI 12 на базе Android 10. К сожалению, в отличие от старшего брата MIUI 14 здесь на базе Android 12, но все равно получение двух новых версий робота для бюджетной модели это неплохой результат. Ожидать MIUI 15 на этом смартфоне, скорее всего, не стоит, поэтому текущая версия с вами до конца жизненного цикла аппарата. Учитывая, что она обещает невероятную оптимизацию и плавность работы, это не такая плохая новость.

В настоящее время доступна для загрузки Recovery версия прошивки под названием MIUI-V14.0.1.0.SJGMIXM для опытных пользователей, которая устанавливается через специальное сервисное меню. Загрузить прошивку с проверенного сайта можно по этой ссылке . Когда выйдет версия для установки в один клик, мы обязательно вам сообщим. Приятного использования и делитесь своими впечатлениями в комментариях.

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Источник:xiaomiui