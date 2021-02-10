Poco X3 Pro: цвета, модификации и цена

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Poco X3 Pro может дебютировать в марте в двух версиях с ценником от 250 евро

Март окажется богат на новинки, и мы уже увидели нескольких интересных смартфонов. Но еще впереди нас ждут новые модели, среди которых может оказаться Poco X3 Pro. Инсайдеры упорно ориентируют нас на то, что премьера смартфона состоится до конца первого весеннего месяца. Он получил ряд обязательных сертификатов, а сетевые источники рассказали о том, какую цветовую палитру и модификации получит Poco X3 Pro.

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Новинка будет доступна в черном, синем и бронзовом цветах. А вот памяти на выбор дадут 6/128 Гб и 8/256 Гб. При этом на рынке Европы Poco X3 Pro в своей младшей версии будет стоить 250 евро ($297), а за топовый вариант могут запросить 300 евро ($357).

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И это может быть весьма приятная цена за смартфон на базе Snapdragon 860, дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц и аккумуляторной батареей емкостью 5160 мАч. На тыльной стороне должны предложить систему из четырех датчиков, где помимо главного на 48 Мп и ширика, установят датчик глубины и макрообъектив. Правда, есть слухи, что матрица может быть IPS, а в качестве ключевого в основной камере будет выступать сенсор на 64-мегапикселя.

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Какая информация в итоге окажется близкой к достоверной, мы можем узнать уже достаточно скоро. А сейчас нам остается только ловить отрывочные слухи о Poco X3 Pro.

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Источник: 91mobiles