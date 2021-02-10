POCO X3 Pro сбросит в цене в Черную пятницу на AliExpress

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Poco X3 Pro стал одним из заметных устройств нынешнего года. В нем не может не радовать достойная производительность, хороший запас автономности, сочно и громко звучащие стереодинамики. И конкурентов у него не так уж и много. Благодаря распродаже, устраиваемой в честь Черной пятницы, этот смартфон можно приобрести по очень привлекательной цене.

Только 25 ноября за Poco X3 Pro будут просить $205. Это предложение актуально для рынка России и относится к версии, обладающей 6/128 Гб памяти. Напомним, что POCO X3 Pro базируется на Snapdragon 860, обладает дисплеем разрешением FullHD+ диагональю 6,67 дюйма, фронтальной камерой на 20 Мп и аккумуляторной батареей емкостью 5160 мАч.

В арсенале POCO X3 Pro четверная тыльная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, операционная система Android 11 с оболочкой MIUI, защита от брызг IP53 и модуль NFC. Ниже вы найдете ссылку, где можно будет приобрести смартфон по специальной цене и промокод, который понадобится, чтобы ценник стал максимально низким.

POCO X3 Pro

Цена: $205 - https://ali.ski/5tNOO

Промокод "ITSFRIDAY1500"