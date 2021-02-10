POCO X4 Pro так не надо, iPhone 14 еще дороже и залет с Galaxy S22

439

Устраивайтесь поудобнее, плесните себе в чашку бодрящего кофе и познакомьтесь с последними новостями уходящей недели. Google выйдет на рынок складных устройств, Nothing попробует себя в смартфоностроении, а Apple подкинули повод для повышения цен на iPhone 14.

Идея выпустить складной смартфон не покидает умы инженеров Google. Сделать это в прошлом году помешала неуверенность в том, что их творение сможет конкурировать в Galaxy Z Fold 3. Но период сомнений и метаний подходит к концу, осенью должны показать Pixel Fold.

Google успела выкатить первое превью Android 13, которое умудрились запустить на устройстве с Windows 11. В свою очередь Microsoft с приходом обновления добавила в одиннадцатую итерацию фирменной настольной системы поддержку Android-приложений. Но, пока, только в США.

﻿

Samsung продолжает принимать предзаказы на новинки серий Galaxy S22 и Galaxy Tab S8. Довольно быстро в США стал наблюдаться ажиотаж вокруг ряда устройств, и компания вынуждена была прекратить прием предварительных заказов. А еще на этой неделе ей пришлось оправдываться за то, какое на самом деле минимальное значение кадровой частоты выдает дисплеи Galaxy S22 и Galaxy S22+.

На неделе Карл Пей, покинувший OnePlus и ставший у руля Nothing, принялся интриговать возможным выходом первого смартфона. Осиротевшая без него OnePlus в свою очередь отметилась анонсом Nord CE 2.

Другая «дочка» Oppo в свою очередь показала Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+, а также определилась с датой глобального дебюта realme GT 2. Не отстает от собрата Vivo, чей модельный ряд пополнился Vivo V23 и V23 Pro. А еще компания планирует развивать «экспериментариум» NEX. В планах представить «пачку» новинок, три из которых получат складной форм-фактор.

﻿

Apple готовится превзойти сама себя и пойти на то, чтобы предложить 8 Гб оперативки в iPhone 14. Кстати, стоить новинки серии iPhone 14 будут дороже предшественников, а во всем повинна TSMC, поднявшая цены на свои чипы.

Про Xiaomi можем сказать, что она выпустила игровой Redmi K50 Gaming Edition, который доберется до глобального рынка как POCO F4 GT. Это решение с топовым «железом», агрессивным дизайном и скромной камерой. Готовится компания вывести на международную арену серию Xiaomi 12 с неадекватно завышенными ценами.

В планах также выпуск POCO X4 Pro, который станет переименованным Redmi Note 11 Pro 5G и сменит внешность на неприглядный экстерьер. Для тех, кто не готов платить много за новое «железо» и актуальные характеристики, предлагают довольствоваться Redmi 10 2022, который даже хуже предшественника. Как всегда, больше подробностей, увлекательных и забавных новостей, которыми запомнилась неделя — на видео. Приятного просмотра и хороших выходных!