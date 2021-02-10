Poco X5 5G обновился до новой HyperOS (MIUI 15) + скачать

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Поздравляем владельцев

Компания Xiaomi выпустила свежее обновление своей фирменной прошивки HyperOS на базе новейшей Android 14 для смартфона Poco X5 5G.

Обновление предлагает несколько обновленный дизайн интерфейса, улучшенную производительность и оптимизацию работы, а также ряд новых функций.

Загрузить обновление можно как через OTA, так и вручную через Recovery. Размер файла составляет около 3,6 ГБ.

Poco X5 5G представлен в январе прошлого года. Он оснащен 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 778G и 108 Мп камерой. Сначала работал на MIUI 13.

Обновление позволит улучшить общую производительность и стабильность работы и получить новые возможности на этом современном смартфоне от Poco. Если официальное обновление еще не пришло, скачать его можно здесь: