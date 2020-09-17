Подешевело: скидки на Xiaomi Mi Band 5, Xiaomi Mi Band 4 и наушники QCY

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Снижение цен на Xiaomi Mi Band 5, Xiaomi Mi Band 4 и наушники QCY

Любой из нас хочет увеличить получаемую выгоду от покупки независимо от суммы, о которой идет речь. Стали бы вы платить больше, если бы у вас была возможность приобрести этот же товар, но за меньшие деньги? Думаю, что ответ очевиден и многие не прочь сэкономить на покупках.

Для тех, кто любит рациональные решения и готов приобретать с выгодой для собственного кошелька, предлагаем актуальные скидки сегодняшнего дня. Только не ожидайте, что товары вам готовы отдать за бесценок. Торговать в убыток себе никто не будет. Но уже тот факт, что продавец сделал подвижку по цене и уменьшил собственную прибыль, заставляет присмотреться к акциям. Тщательно взвесьте, насколько покупка будет выгодной для вас, и принимайте окончательное решение покупать или нет.

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4





Характеристики: 0.95" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, микрофон, 135 мАч, NFC, китайская версия

Цена: RU $29,98/UA $30.70 - https://lite.bz/KQc7-p

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5





Характеристики: 1,1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, китайская версия

Цена: $26,51 - https://lite.al/CXs9-

Беспроводные наушники QCY





Характеристики: T8, Bluetooth 5.1, аккум. кейса 380 мАч, IPX4

Цена: $16,60 - https://lite.al/Xt5Z4A

Промокод "QCY3T8"