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Подробности дизайна Google Pixel Watch 2 в новом официальном видео

11.09.2023 91 0

Больше датчиков, IP68, незначительные изменения дизайна

В новом тизере Google демонстрирует детали внешности разумных часов Pixel Watch 2. Подробности раскрывают эстетическое усовершенствование дизайна без существенных изменений по сравнению с предшественником. Google Pixel Watch 2 отличается измененной вращающейся головкой и  переделанной задней крышкой с датчиками.

 


«Корона» стала более изящной и скругленной, ее ножка выглядит тоньше. Больше не видно отверстия рядом с вырезом динамика, но есть отверстие у головки. Замена нержавеющей стали алюминием не делает корпус менее блестящим.

 

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Больше изменений – на противоположной стороне. Черное обрамление более тонкое, на крышке есть надпись о защите IP68, водонепроницаемости 50 м, EDA, датчике сердечного ритма, отслеживания сна и SPO2. У предыдущей модели не было явной сертификации IP.

 

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По отзывам тех, кто уже имеет доступ к Pixel Watch 2, запас аккумулятора часов все еще кажется недостаточным – к концу дня они садятся, при этом без слишком активного использования. Это может разрушить некоторые сценарии отслеживания показателей организма.


Датчики расположены не в ряд, а в сетке 3х3. Вид блока датчиков, вероятно, выдает наличие сенсора EDA (электродермальной активности) для мониторинга стресса. Видео говорит, что Google Pixel Watch 2 будет доступен для предварительного заказа в среду, 4 октября.

 

Источник: 9to5google

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 11.09.2023
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Подробности дизайна Google Pixel Watch 2 в новом официальном видео