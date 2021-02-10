Подробности о Honor Magic 3 и Magic 3 Pro: дизайн — наследие от Huawei, начинка от суверенной Honor

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Honor Magic 3 и Magic 3 Pro обещают быть настоящими флагманами 2021 года

Перед предстоящим запуском серии Honor Magic 3 в сети появляется все больше слухов о том, что же продемонстрирует компания. Нет четкой определенности, сколько же смартфонов покажут. Одни говорят о дебюте Honor Magic 3 и его Pro-версии. Другие же твердят, что новинок будет четыре и к уже двум названым присоединятся максимально заряженный Honor Magic 3 Pro+ и самый доступный представитель новой линейки — Honor Magic 3 SE.

Очередная утечка раскрывает характеристики Honor Magic 3 и Magic 3 Pro, а также демонстрирует тот дизайн, который предложат новинки. Нам показали аппарат, который выполнен в стиле Huawei Mate 40 и исполнение основной камеры кардинально отличается от того, что нам демонстрировали ранее. Возможно, компания пойдет на то, что не только разведет все смартфоны по характеристикам, но и предложит разное прочтение дизайна.

По слухам, Honor Magic 3 должен предложить чип Snapdragon 888+, 6,76-дюймовый AMOLED-дисплей от BOE разрешением 2772х1344 точки. Частоту обновления предложат 120 Гц и есть поддержка HDR10+. Смартфон оснастили 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб постоянной UFS 3.1, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 66 Вт (в комплекте должна идти зарядка на 50 Вт), модулем NFC и фирменной оболочкой Magic UI 5.0 на базе Android 11 с сервисами Google.

Honor Magic 3 Pro будет отличаться от центральной модели серии тем, что будет версия с 16 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора увеличили до 5000 мАч и мощность быстрой зарядки до 100 Вт, а также его можно будет заряжать по беспроводу на мощности 50 Вт. Все прочие характеристики идентичны тем, что предлагает Honor Magic 3. Ранее сообщалось, что «прошка» получит камеру с поддержкой 100-кратного цифрового зума. Премьера линейки пройдет 12 августа и тогда мы точно узнаем все о ней.

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Источник: telegram