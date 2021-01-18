Подробности о новом чипе Dimensity 1100

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Dimensity 1100 ляжет в основу производительных среднебюджетников

В среду MediaTek проведет презентацию, на которой должна показать свои новые разработки. Ожидается, что компания покажет несколько новинок в рамках линейки Dimensity, среди которых должен быть процессор Dimensity 1200 или МТ6893. Еще одной новинкой должна стать однокристальная система Dimensity 1100, подробностями о которой поделился известный сетевой информатор Digital Chat Station.

По его данным, это будет 6-нанометровый процессор, который получит восемь вычислительных ядер по схеме «4+4». Самые высокопроизводительные ядра Cortex-A78 разогнали до тактовой частоты 2,6 ГГц. Второй кластер сформируют три ядра Cortex-A78 с пиковой частотой 2,0 ГГц, а третий отведен под квартет энергоэффективных ядер Cortex-A55.

Установка Dimensity 1100 в смартфоне позволит предлагать в нем датчик изображения на 108-мегапикселей, дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 144 Гц, оперативную память стандарта LPDDR4x и флеш-накопитель UFS 3.1.

Уже в четверг мы больше узнаем обо всех новинках MediaTek, а также, возможно, чипмейкер расскажет, какие компании готовы выпустить свои модели с новыми чипсетами на борту. Нет сомнений, что какой-то из новых процессоров будет установлен в Redmi K40.

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Источник: gizmochina





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