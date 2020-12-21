Показали дизайн Honor V40

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Honor V40 предложит модный и эффектный экстерьер

Honor уже в статусе независимой от Huawei компании готовит к анонсу серию V40. Известно, что в ее состав войдут четыре модели, которые будут отличаться друг от друга аппаратными платформами. Если с начинкой устройств была хоть какая-то ясность, то вот об их дизайне не было никакой информации. И вот техно-шпион Абшик Ядав выложил в сеть изображения, демонстрирующие экстерьер Honor V40.

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Они дают понимание, что смартфон получит крупный, почти безрамочный дисплей с врезанным в него двойной фронталкой. На модный манер экран изогнут по кромкам. Самая заметная черта Honor V40 — массивный и круглый блок основной камеры с несколькими датчиками изображения. Решайте сами, насколько оригинально и симпатично получилось, но одного у нового смартфона не отнять — решение достаточно оригинальное.

По тем слухам, которые появлялись в сети, Honor V40 должен предложить 6,72-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, поддержку беспроводной зарядки мощность 40 Вт и проводную на 66 Вт. Ходят предположения, что базовая версия серии предложит чип Dimensity 1000+, а Honor V40 Pro будет базироваться на Exynos 1080. Обещают выход Honor V40 Pro+, построенный на чипе Snapdragon 888. Фирменная платформа Kirin 9000 станет фишкой Honor V40 Commemorative Edition.

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Источник: mydrivers