Показали макет iPhone 13 Pro, как иллюстрацию внешних изменений

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Макет iPhone 13 Pro с маленькой челкой

В последнее время мы получаем все больше подтверждений того, что одной из «новаций» в новых iPhone станет уменьшенная «монобровь». Злополучная и заезженная Apple челка появилась в 2017 году и с тех пор компания продолжает предлагать ее в своих смартфонах. А еще стало традицией, что каждый год нам предсказывают ее исчезновение или уменьшение размеров.

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Поэтому неудивительно, что в случае с IPhone 12S или iPhone 13 также говорят о том, что размеры выемки уменьшатся. Пойти на этот шаг позволило то, что в новинках установят модуль фронтальной камеры, который по своим размерам будет меньше, чем предлагают современные «яблочные» смартфоны и его установят слева, а не с правой стороны, как у предшественников. А еще разговорный динамик сместили ближе к верхней кромке устройства.

Ресурс Macotakara с заявкой на достоверность продемонстрировал макет будущего iPhone 13 Pro. Он отмечает, что ширина выреза уменьшится с 34,83 мм до 26,8 мм, а вот высота составит 5,35 мм против 5,3 мм у предшественника. Такими подробностями издание разжилось благодаря источникам в цепочке поставок, в частности от сотрудника производителя аксессуаров. Как известно, они получают информацию о новинках еще до их релиза, чтобы запустить выпуск защитных пленок и чехлов еще до анонса устройств.

Среди прочего издание Macotakara подтверждает, что новая линейка будет насчитывать четыре модели, где Pro-версии удостоятся LPTO-дисплеев с частотой обновления 120 Гц и это не будет постоянная величина, она будет адаптироваться под тот контент, который будет отображаться на экране.

Более ранние слухи указывают на то, что новинки получат Touch ID, чуть большей емкости аккумуляторы, новый чип Apple A15 Bionic и обещают улучшения в широкоугольной камере на тыльной стороне.



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Источник: youtube