Показали пресс-формы для iPhone 14: четыре модели в двух размерах

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Подтверждаются те слухи, что мы слышали ранее

По мере приближения анонса iPhone 14 в сети будет появляться множество интересных инсайдов о новых устройствах серии, среди которых точно будет немало достоверных. Сегодня в сеть слило фото пресс-форм будущего поколения айфонов. Это «болванки», по которым будут «кроить» чехлы для будущих iPhone 14 всех размеров.

Если быть объективным — открытий нет. Уже хорошо известно, что в рамках новой линейки выйдет четыре модели, именоваться которые будут iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Напомним, что в этом году от выпуска mini-версии отказались и вместо нее предложат «бюджетную» модель с большим экраном.

Макеты дают понимание, что iPhone 14 и iPhone 14 Pro получат дисплеи диагональю 6,1 дюйма, а у iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max будут 6,7-дюймовые экраны. У «обычных» айфонов будет по два датчика в основной камере, а у «прошек» камеры будут трехкомпонентными.

Еще одним важным изменением в Pro-версиях станет отказ от моноброви в пользу вырезов под фронталку и датчики Face ID. А вот в младших моделях «челка» останется. Можно ожидать, что повышенную частоту обновления теперь предложат во всех устройствах серии iPhone 14, а вот новый чип Apple A16 Bionic опять же достанется только «прошкам». Две новинки попроще должны довольствоваться прошлогодним Apple A15 Bionic. В этой связи сложно понять, чем же iPhone 14 будет отличаться от того же iPhone 13.

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Источник: macrumors