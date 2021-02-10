Показали Samsung Galaxy Z Fold 4 в дизайне Galaxy S22 Ultra и фишкой серии Galaxy Note

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Без открытий, но дизайн приятный

Samsung безусловный лидер рынка складных смартфонов, занимая на нем доминирующее положение. Galaxy Fold стал источником вдохновения для многих производителей и мы видели уже несколько его аналогов. Естественно, что компания и дальше будет развивать этот сегмент. Оцениваем концепт Galaxy Z Fold 4.

Дизайн не вызывает удивления и первое на что «спотыкается» глаз — блок основной камеры, который напоминает оформление тыльной камеры Galaxy S22 Ultra. Еще одно принципиальное отличие от предшественника — появление отсека для хранения стилуса. Это еще одно подтверждение того, что компания отказалась от развития серии Galaxy Note, предложив поддержку электронного пера в других топовых устройствах компании.

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По слухам, Galaxy Z Fold 4 вновь предложит два дисплея, один из которых гибкий диагональю 7,56 дюйма. На внешней стороне установят 6,19-дюймовый AMOLED-экран. Смартфон должен предложить чип Snapdragon 8 Gen 1, до 12 Гб оперативной памяти, до 512 Гб постоянной, технологию быстрой зарядки мощностью не менее 45 Вт.

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Источник: twitter