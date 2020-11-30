Показали внешний облик OnePlus 9 Pro

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В сеть выложили изображения OnePlus 9 Pro

В этом году OnePlus совершила почти невероятное и выпустила семь смартфонов, причем четыре это устройства среднего класса. Компания пробует свои силы в нише более доступных смартфонов, но и от выпуска флагманов не откажется. Так, уже в марте должна состояться премьера OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

Инсайдеры не обходят вниманием будущие новинки и поставляют информацию о них. Известный поставщик утечек @OnLeaks успел слить в сеть изображение OnePlus 9 Pro, но компания предостерегла, что не стоит им доверять полностью, ведь финальный вариант дизайна еще не утвержден и смартфон может выглядеть иначе.

Ресурс LestGoDigital совместно с Concept Creator решили также отметиться на ниве предсказаний и опубликовали рендеры OnePlus 9 Pro, созданные на основе собранной информации о смартфоне. Изображения повторяют те рендеры, которые ранее выложил в сеть @OnLeaks. Смартфону приписывают тонкорамочный изогнутый по кромкам Fluid AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц и интегрированный в него сканер отпечатков пальцев.

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В верхнем левом углу имеется отверстие под одиночную фронтальную камеру и ходят слухи, что ее разрешение составило 32 Мп. Основная камера получила прямоугольную площадку с закругленными углами, которая вместила в себя четыре датчика изображения и светодиодную вспышку.

Аппаратной основой OnePlus 9 Pro послужит чип Snapdragon 875, и в качестве программного обеспечения выступит операционная система Android 11 с оболочкой OxygenOS 11. Приписывают смартфону наличие парочки стереодинамиков и поддержку быстрой зарядки на 65 Вт.

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Источник: LestGoDigital