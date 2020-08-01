Полиция арестовала подростка, ответственного за недавний взлом Twitter-аккаунтов знаменитостей

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Две недели назад произошел крупный скандал, связанный с Twitter. Аккаунты многих знаменитостей были взломаны, и на их страницах стали появляться ссылки, ведущие на мошеннический сайт. Twitter тут же занялся расследованием, и, похоже, при помощи правоохранительных служб соцсети получилось достигнуть желаемого результата – преступник пойман. Сообщается, что 17-летний подросток из Тампы, штат Флорида, был арестован в связи с его предполагаемой ролью идейного вдохновителя этой мошеннической операции.

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Рассказало об этом подростке местное новостное агентство, WFLA News 8, утверждающее, что хакер был обвинен в 30 уголовных преступлениях, в том числе связанных с мошенническим использованием личной информации и мошенничеством в сфере коммуникационных технологий.

Агентство сообщает, что 17-летнего подростка зовут Грэм Кларк. Тюремные записи свидетельствуют о том, что Кларк был доставлен в тюрьму округа Хиллсборо ранним утром в пятницу, 31 июля.

В заявлении прокурор штата Хиллсборо Эндрю Уоррен заявил, что Министерство национальной безопасности США и ФБР установили личность Кларка в рамках расследования.

Прокурор Уоррен заявил, что Кларку грозит обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В четверг Twitter в своем блоге опубликовал пост, в котором говорится, что причиной атаки стали недостатки «социальной инженерии». С момента начала расследования компания существенно ограничила доступ к внутренним инструментам.

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Вскоре после репортажа WFLA News 8 Министерство юстиции США опубликовало официальное заключение, в котором говорится, что в общей сложности три человека были обвинены в совершении преступления. Ими стали 22-летний Нима Фазелли и 19-летний Мэйсон Шепард. Личность третьего соучастника не раскрывается по причине слишком молодого возраста.

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Источник: Gizmodo