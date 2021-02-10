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Привет, друзья. В конце мая нам показали младший флагман realme GT 6T, а спустя месяц была представлена старшая версия GT6. Это аппараты с потрясающими экранами и процессорами. Пользователи задают себе вопрос: купить realme GT 6 или GT 6T, ведь последний стоит чуть дешевле.

Стоимость сегодняшних героев находится в пределах среднебюджетного сегмента. А разница в цене между моделями составляет около 2 тысяч гривен, в зависимости от модификации. Смартфоны realme – почти всегда «ТОП за свои деньги», поэтому уже не терпится ознакомиться с линейкой GT 6. Поехали!

Сравнение realme GT 6 vs realme GT 6T – топовые младшие флагманы с интересным отличием﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы, габариты

Экраны

Производительность

Операционная система

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Параметр: realme GT 6 realme GT 6T Матрица: LTPO AMOLED Разрешение экрана: 1264 x 2780 пикселей Диагональ экрана: 6.78 дюймов Другие параметры экрана: Частота развертки – 120 Гц, плотность пикселей – 450 ppi, стандартная яркость – 1600 нит, пиковая яркость – 6000 нит, поддержка HDR 10+ и Dolby Vision Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка, пластиковые грани. Пластиковая задняя крышка и пластиковые грани Габариты: 162 x 75.1 x 8.6 мм, вес 199 г 162 x 75.1 x 8.7 мм, вес 191 г Цвета: Fluid Sliver, Razor Green Защита: IP65 (от пыли и брызг), защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Количество ядр: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.0 ГГц + четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2.8 ГГц + три ядра Cortex-A520 с частотой 2.0 ГГц Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 2.8 ГГц + четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2.6 ГГц + три ядра Cortex-A520 с частотой 1.9 ГГц Графический ускоритель: Adreno 735 Adreno 732 Варианты памяти: 8/256, 12/256, 16/512 ГБ 8/128, 8/256, 12/256, 12/512 ГБ Операционная система: Android 14 с прошивкой Realme UI 5.0 Основная камера: Основной модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.7, матрица 1/1.4", PDAF, OIS; Телефото: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор 47 мм, матрица 1/2.8", PDAF; Сверхшироугольник: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 16 мм, угол обзора 112˚, матрица 1/4.0", размер пикселя 1.12µm Запись видео в 4K@/60fps Основной модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор 26 мм, матрица 1/1.95", размер пикселя 0.7µm, PDAF, OIS; Сверхшироугольник: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 16 мм, угол обзора 112˚, матрица 1/4.0", размер пикселя 1.12µm Запись видео в 4K@/60fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.5, сенсор 21 мм, матрица 1/2.74", размер пикселя 0.8µm Запись видео в 4K@30fps Коммуникации: Сеть 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, инфракрасный порт, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 5500 мАч Зарядка: Проволочное 120 Вт (до 50% за 10 минут, до 100% за 28 минут) Цена: От 22 999 грн От 20 999 грн

Как видим, разница между realme GT 6 и GT 6T несущественна. Старшая модель со стеклянным корпусом, у младшей пластиковой задней крышки. Процессоры тоже отличаются, хотя оба выполнены по 4-нанометрам и принадлежат к одному классу. У GT 6 есть телефото объектив.

Модификации памяти тоже разные. Realme GT 6 имеет максимальную версию с 16 ГБ ОЗУ, а у GT 6T только 8 и 12 ГБ. Стоит ли переплачивать? Будем разбираться.

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Комплектация

По традиции первым идет комплект снабжения. Оба телефона приходят в скучных однотонных коробках черного цвета с ярко-желтыми надписями и отметкой AI в верхнем углу.

Внутри нас ждет королевская китайская комплектация. Это блок питания солидной мощности, однотонный плотный чехол, кабель USB Type-C, макулатура и скрепка. Все необходимые элементы для удобного использования.

На экранах realme GT6 и GT 6T уже наклеены защитные плёнки. Это приятное дополнение.

Дизайн, материалы, габариты

Младшие флагманы от китайцев редко получают стильные дизайны, приближенные к флагманскому сегменту. Обычно у нас есть к ним претензии. Но realme GT 6 и GT 6T, к удивлению, имеют очень симпатичный вид.

Начнём с задней крышки. Старшей версии повезло больше: у нее настоящее глянцевое стекло, а у младшей – пластик с имитацией стекла. В обоих случаях грани из пластика. Смартфоны предлагаются в двух цветах: светло-сером и темно-зеленом.

Блок камер прямоугольный, с блестящей глянцевой поверхностью. Расположение самих модулей образует нечто вроде треугольника. Такое решение выглядит интересно и премиально.

Задняя крышка скруглена, вследствие чего улучшена эргономика. Это важно, ведь размеры велики: 162 x 75.1 x 8.6 (8.7) мм и вес от 199 до 191 г. Realme GT 6 немного тяжелее.

Но, опять же, поверхность глянцевая, поэтому без чехла смартфоны легко ускользают из рук. Относительно разъемов все стандартно, их расположение совершенно аналогично.

Рамки тонкие и симметричные, а сами дисплеи в виде «водопадов», хотя скругления не слишком велики. Сканер отпечатков пальцев подокранен, но расположен слишком низко и неудобно.

От пыли и влаги есть стандарт защиты IP65. Это не полноценный IP68, но тоже нормально. Переднюю панель защищает Gorilla Glass Victus 2.

Как вы уже поняли, у realme GT 6 и GT 6T одинаковый дизайн и материалы. Производитель не стал возиться даже с расцветками.

За внешний вид однозначен плюс, но хотелось бы стекло и алюминиевые рамки. Ведь по своей цене телефоны максимально приближены к субфлагману.

Экраны

Далее рассмотрим дисплеи realme GT 6 и GT 6T. Параметры у них тоже полностью одинаковые, начиная с диагонали и заканчивая частотой обновления.

Однозначно радует наличие технологии LTPO. Она встречается далеко не в каждом среднебюджетнике. К примеру, Redmi K70 Ultra, о котором мы недавно говорили, остался без LTPO.

Разрешение тоже крутое – 1264 x 2780 пикселей, а частота обновления 120 Гц. Конечно, в некоторых сценариях показатель снижается до 60 Гц, но все равно преобладает до 120 Гц.

Пиковую яркость у Realme GT 6 и GT 6T сильно завысили, что не удивительно. Нарисованные 6000 болт совершенно не соответствуют действительности и отображаются только на крошечных участках экрана HDR.

Но то, что дисплеи у смартфонов очень яркие, отрицать нельзя. На солнце хорошо видна вся информация, а еще можно дополнительно включить опцию «Повышенная яркость».

Так что никаких претензий к дисплеям realme GT 6 и realme GT 6T. Это почти флагманский уровень, и даже самые взыскательные пользователи будут удовлетворены.

Друзья, а когда мы вообще в последний раз возмущались экранами среднебюджетников? Они все получают отличные матрицы высокого качества. Можно наугад взять любой недешевый смартфон из ассортимента Xiaomi, OnePlus или realme, и дисплеи у них будут потрясающие.

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Производительность

А теперь будет самое интересное – мощность девайсов. Процессоры разные, поэтому хотим поскорее их сравнить. Начнём с синтетических тестов.

Realme GT6 с чипом Snapdragon 8s Gen 3 набирает в AnTuTu около 1490000 баллов. Отличный показатель, но не стоит путать этот процессор со Snapdragon 8 Gen 3, который установлен в OnePlus Ace 3 Pro и Redmi K70 Ultra . Там вообще показатели шикарные и переваливают за 2 миллиона баллов.

А что же realme GT 6T из Snapdragon 7+ Gen 3 на борту? Удивительно, но результаты почти аналогичны: 1460000 баллов в AnTuTu. Выходит, что Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 7+ Gen 3 максимально схожи.

Непонятно, зачем производитель сделал несколько чипсетов с одинаковой среднеуровневой производительностью. Небольшое отличие все же есть и заключается в тротлинге.

У realme GT 6T меньшее падение производительности, в тесте получаем снижение примерно на 30%. В то время как старшая версия демонстрировала агрессивный тротлинг с падением до 50%. Соответственно, нагрев у GT 6T тоже меньше.

Будет ли заметна эта разница в играх? Немного, но колоссальных отличий нет. Требовательная игра Genshin Impact идет хорошо, с периодическими просадками до 40fps и нагреванием, не превышающим 43°C.

Модификации памяти разнятся. Это еще раз подчеркивает, что realme GT 6T относится к более бюджетному ценовому сегменту. У старшей модели есть версия на 16 ГБ ОЗУ, а у младшей – только 8 и 12 ГБ. Некоторым может показаться, что такого объема оперативной памяти недостаточно в 2024 году, особенно 8 ГБ.

Операционная система

Смартфоны работают под управлением Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5.0. Здесь все стандартно, интерфейс прост и понятен, каких-либо претензий к нему нет. С завода установлено множество ненужных приложений, которые затем легко удаляются.

Оболочка шустрая и стабильная, все в лучших традициях холдинга BBK. Android 15 и 16 новинки точно должны получить. Небольшие обновления прилетают довольно часто, благодаря чему оперативно устраняются мелкие недостатки.

Камеры

Еще одно отличие между realme GT 6 и GT 6T заключается в разных модулях основной камеры. Младший брат не получил телефото объектив и ограничился только основным датчиком со сверхшироугольником. А вот realme GT 6 как настоящий камерофон уже оснащен телевиком.

Основная камера у обеих моделей с разрешением 50 Мп, но модули разные. В роли Джити6 – Sony LYT-808, в Джити 6Т – Sony IMX882. На практике фотографируют они плюс-минус все равно. Для среднеуровневого сегмента результаты хорошие.

Ночью снимки тоже очень похожи. Все результаты прикрепили.

Realme GT 6 может похвастаться телеобъективом Samsung S5KJN5 на 50 Мп. При увеличении снимки нормальные, минимум шумов и отличная детализация. На GT 6T шумы видны уже на шаге 5-кратного роста.

Ультраширики с разрешением 8 Мп. Обычные, как у большинства среднебюджетников. Радует приятная естественная цветопередача, хороший угол обзора и достаточная резкость.

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп. При дневном освещении селфи высокого качества, видна текстура кожи, нет «кукольного» эффекта. Размытие заднего фона работает корректно.

Realme GT 6 и GT 6T пишут видео на заднюю и переднюю камеру в 4K. Частота кадров – 60fps и 30fps соответственно. Стабилизация на месте, картинка приятная и четкая.

У обоих телефонов хорошие камеры. Если вам не важный телевизор, можно спокойно покупать realme GT 6T.

Автономность

Емкость аккумуляторов составляет 5500 мАч со 120-ваттной зарядкой. Несмотря на то, что железо разное, показатели автономности одинаковы. В активном режиме аппараты проработают около суток. Если сильно не нагружать, можно добиться и двух дней.

На полную зарядку уходит в среднем 26-28 минут. И вам не придется дополнительно покупать блок питания, он уже в комплекте с требуемой мощностью.

Цена и выводы

В Украине базовую версию realme GT 6T просят от 20 999 грн. Старшая модель примерно на две тысячи гривен дороже. Есть ли смысл доплатить? Мы считаем, что да. Вы получите стеклянную заднюю крышку и телевозраст, а это уже ощутимые преимущества.

Если необходимо максимально сэкономить, можно остановиться на realme GT 6T. Не всем пользователям нужен телефотообъектив, и с пластиковым корпусом можно смириться. Здесь все зависит от вашего бюджета и предпочтений.

К конкурентам отнесем OnePlus Ace 3 и Ace 3 Pro, Google Pixel 8A , Redmi K70 Ultra. Сделать выбор между ними действительно достаточно просто.

У OnePlus Ace 3 Pro и Redmi K70 Ultra мощнее железо. Если в приоритете суперпроизводительность – выбирайте между этими монстрами. Но и стоят они дороже.

Pixel 8A – хороший вариант для качественной съемки и если хочется длительных обновлений Андроида. Фанаты Xiaomi могут обратить внимание на Poco F6 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 2.

Существенное преимущество realme GT 6 – доступность на глобальном рынке. Многие крутые среднебюджетники ориентированы только на Китай, хотя и продаются в нашей стране. Если не готовы возиться с китайской прошивкой и просто хотите крутой девайс по адекватной цене, сегодняшние герои как раз подходят.

А что вы думаете о realme GT 6 и GT 6T? Поделитесь в комментариях. Удачи!

Плюсы:

Полная комплектация;

привлекательный и эргономичный дизайн;

влагозащита IP65;

матрица LTPO AMOLED с высоким разрешением;

отличная яркость;

высокая производительность;

много модификаций памяти;

глобальная версия;

телеобъектив в realme GT6;

отличная основная и фронтальная камера;

емкий аккумулятор с мощной зарядкой;

доступная стоимость.

Минусы: