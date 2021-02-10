Посади батарею Google Pixel 6 и выведи из строя сканер отпечатков пальцев

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В Google Pixel 6 обнаружена новая напасть

Надо отдать должное маркетологам Google — они сильно выступили и успешно разыграли карты на этапе анонса Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Новинки выглядели передовым и уникальным явлением для наших дней. Но где-то на этапе производства произошел сбой, и смартфоны обросли косяками. В итоге с первых же дней старта продаж в службу поддержки Google посыпались жалобы на проблемы в Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Одна из последних проблем — владелец новенького Pixel-фона должен быть готов к тому, что сканер отпечатков пальцев не только может разблокировать смартфон по чужому отпечатку, но и к тому, что датчик выйдет из строя при разрядке устройства. Это звучит невероятно, но владельцы Pixel 6 уже активно сообщают об этой проблеме на форуме reddit. Исправить проблему в ряде случаев даже не помогает сброс до заводских настроек.

Google уже знает о проблеме и активно работает над ее устранением. До выхода обновления всем владельцам Pixel 6 рекомендуется не допускать того, что смартфон полностью разрядится, если есть желание избежать появления проблем с работой сканера отпечатков пальцев. Увы, но компания выпустила на рынок продукты, чьи достоинства постепенно отходят на второй план на фоне достаточно большого количества проблем.

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Источник: gizmochina