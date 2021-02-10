Последнее обновление исправляет главную проблему Samsung Galaxy S20 FE

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Samsung Galaxy S20 FE начал получать обновление которое «починило» тач

Samsung начала распространять обновление под номером G781BXXU2CUD1 для Galaxy S20 FE. Помимо апрельского патча безопасности апдейт включает один важный пункт — повышение стабильности работы сенсора. Увы, это не первый раз, когда компания пытается решить проблему с тачем и надеемся, что в этот раз все получится.

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Проблемы с работой тач-сенсора сопровождают Samsung Galaxy S20 FE с момента его выхода. Первая попытка исправить ее была предпринята еще в ноябре прошлого года, а потом компания выпускала еще несколько обновлений в стремлении наладить работу сенсора. С приходом One UI 3.1 в феврале нынешнего года пользователи начали говорить о том, что наконец-то тач начал работать корректно, но чуть позже приход обновления был остановлен из-за сбоев в работе. Возобновление распространения апдейта показало, что на ряде устройств проблема с сенсором так и не была исправлена.

Но стоит обратить внимание, что обновление G781BXXU2CUD1 актуально только для Galaxy S20 FE на базе Snapdragon 865. Что касается версии Exynos 990, которая доступна в наших широтах, то аналогичный апдейт для нее должен выйти позже.

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Источники: sammobile, gsmarena