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Последнее обновление исправляет главную проблему Samsung Galaxy S20 FE

13.04.2021 621 0

Samsung Galaxy S20 FE начал получать обновление которое «починило» тач

Samsung начала распространять обновление под номером G781BXXU2CUD1 для Galaxy S20 FE. Помимо апрельского патча безопасности апдейт включает один важный пункт — повышение стабильности работы сенсора. Увы, это не первый раз, когда компания пытается решить проблему с тачем и надеемся, что в этот раз все получится.

 

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Последнее обновление исправляет главную проблему Samsung Galaxy S20 FE – фото 1﻿

 

Проблемы с работой тач-сенсора сопровождают Samsung Galaxy S20 FE с момента его выхода. Первая попытка исправить ее была предпринята еще в ноябре прошлого года, а потом компания выпускала еще несколько обновлений в стремлении наладить работу сенсора. С приходом One UI 3.1 в феврале нынешнего года пользователи начали говорить о том, что наконец-то тач начал работать корректно, но чуть позже приход обновления был остановлен из-за сбоев в работе. Возобновление распространения апдейта показало, что на ряде устройств проблема с сенсором так и не была исправлена.

 

Но стоит обратить внимание, что обновление G781BXXU2CUD1 актуально только для Galaxy S20 FE на базе Snapdragon 865. Что касается версии Exynos 990, которая доступна в наших широтах, то аналогичный апдейт для нее должен выйти позже.

 

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Источники: sammobile, gsmarena

Samsung Galaxy S20 FE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.04.2021

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Последнее обновление исправляет главную проблему Samsung Galaxy S20 FE