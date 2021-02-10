Посмотрите, каким будет Oppo Find X5 Pro

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Необычно и в самобытности не откажешь

Похоже, что уже скоро Oppo представит свои новые флагманы. По крайней мере, инсайдеры в последнее время оживились и начали шпарить вовсю сливами о будущих Oppo Find X5 и Find X5 Pro. Отличился и известный сетевой информатор Стив Хеммерстофер, скрывающийся под ником@OnLeaks, который выложил в сеть рендеры Oppo Find X5 Pro.

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Если с оформлением фронтальной поверхности все типично и без открытий, то вот на тыльной стороне есть на что посмотреть. Главный акцент на основной камере нетипичной формы. Несмотря на то, что видна преемственность с Oppo Find X3 с плавно выступающим блоком основной камеры, компания решила немного разнообразить облик отойдя от прямых линий. По крайней мере, нижняя часть площадки с датчиками изображения волнистой формы.

Если говорить о характеристиках Oppo Find X5 Pro, то сетевые информаторы сообщали, что он предложит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор емкостью 5000 мАч, селфи-модуль на 32-мегапикселя и тройную тыльную камеру 50 Мп + 50 Мп + 13 Мп. А еще компания выпустит базовый Oppo Find X5, в основе которого должен лежать процессор Dimensity 9000.

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Источник: twitter