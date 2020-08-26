Посмотрите на уменьшенный флагман Sony Xperia 5 II

544

Эван Бласс опубликовал качественный рендер Sony Xperia 5 II

Sony взяла за правило сначала выпускать флагман на топовом железе с акцентом на дисплей, камеру и качественный звук. А чуть погодя она показывает почти аналогичную модель, но при этом в более компактном исполнении. В прошлом году таким устройством стал Xperia 5, который представили на IFA. Близится очередная выставка IFA 2020 и можно ждать, что в рамках участия в ней Sony покажет его преемника.

Читать также: Анонс Sony Xperia 8 Lite: средний класс в понимании японцев

Sony Xperia 5 II должен стать почти полной копией Xperia 1 II, но в компактном исполнении. Правда, как-то странно называть смартфон с 6,1-дюймовым дисплеем компактным. Но по нынешним временам засилья лопатофонов такие устройства действительно считаются уже компактными. И сегодня известный инсайдер Эван Бласс показал, как будет выглядеть Sony Xperia 5 II.

Новинка будет следовать ключевой идеи дизайна последних устройств Sony, где «главную скрипку» играет экран с соотношением сторон 21:9. Дисплей полностью избавлен от вырезов, но при этом сохраняет внушительную рамку в верхней части, чтобы было куда встроить камеру и датчики.

Дань классике — боковой дактилоскопический датчик. А ниже него на правой грани есть еще две клавиши, чье предназначение неизвестно. Возможно, эти кнопки будут заточены на работу с камерой, отвечая за активацию какой-то функции или режима. Но это лишь предположения.

Читать также: Sony выходит из кризиса. Мобильный бизнес станет прибыльным

На тыльной стороне установили овальный блок основной камеры. И это должен быть ансамбль из трех датчиков разрешением 12 Мп каждый. Помимо основного предложат сверхширокоугольный сенсор и телеобъектив с 3-кратным зумом.

Внутри Sony Xperia 5 II стоит ждать Snapdragon 865, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной. Работать он должен под управлением Android 10 с перспективой скорого обновления до Android 11.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.

Источник: phonearena