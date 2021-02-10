Спеши приобрести! Redmi Note 13 – впечатляет ценой и начинкой. Всего от 6 513!

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Какой красавец...

Redmi Note 13 – один из лидеров продаж, он сочетает в себе лучшие характеристики, а цена просто поражает!

Смартфон Redmi Note 13 оборудован OLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2460*1080 пикселей и частотой обновления изображений 120 Гц.

Устройство оснащено встроенным сканером отпечатков пальцев, который, как сообщается, функционирует очень быстро и даже способен измерять частоту сердечных сокращений. Корпус смартфона имеет защиту от влаги по стандарту IP54.

Redmi Note 13 работает на процессоре MediaTek Dimensity 6080. Смартфон приятен в использовании, хорошо справляется с играми. Есть несколько вариантов оперативной памяти – 6, 8 или 12 ГБ, а также внутренней памяти – 128 или 256 ГБ.

Камера оснащена тремя модулями: основная камера с разрешением 100 Мп, датчик глубины 2 Мп и передняя камера с разрешением 16 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Смартфон отлично подойдет людям, которым необходимо мощное и стильное устройство с хорошей ценой. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

Redmi Note 13 6/128 Гб﻿ - от 6 513﻿ грн ($174﻿)