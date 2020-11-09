Появилась ясность с датой анонса новинок серии Redmi Note

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Новинки серии Redmi Note должны дебютировать 11 ноября

Вездесущие инсайдеры первыми принесли весть, что в середине ноября Xiaomi представит новинки в рамках серии Redmi Note. Сейчас идут споры войдут ли устройства в уже существующую серию Redmi Note 9 или же станут частью новой линейки Redmi Note 10. Сама компания до недавнего времени никак не комментировала эти слухи и вот теперь глава Redmi Лю Вейбинг прервал молчание и намекнул на предстоящий релиз новинок.

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На своей странице в Weibo он выложил снимок, на котором запечатлен офис Xiaomi. Сопроводил он его подписью, что через пару дней они проведут «захватывающее событие». Как известно, через два дня состоится глобальная распродажа ко Дню холостяка и, похоже, что именно к этому дню компания и приурочит анонс новых устройств.

О самих новинках известно, что одна из них должна стать версией Xiaomi Mi 10T Lite для рынка Китая с ценником около $227. В ее арсенале будет чип Snapdragon 750G, аккумулятор емкостью 4820 мАч, дисплей с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма. Вторая новинка будет базироваться на Dimensity 800U, предложит батарейку на 5000 мАч, дисплей разрешением FullHD+, 4/6/8 Гб оперативной памяти, фронталку на 13 Мп и тройную основную камеру, где главный датчик на 48 Мп. Стоимость этой модели может оставить $151.

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Источник: gizmochina