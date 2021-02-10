Появились характеристики Honor Tab V7 Pro

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Honor Tab V7 Pro может первым получить новейший чип от MediaTek

В Китае уже доступны новые смартфоны Honor, выпущенные компанией в ранге независимой от Huawei. Все это позволило остановить падение доли производителя на внутреннем рынке, ее позиции начали восстанавливаться. На 12 августа запланирована очередная презентация компании, на которой она точно покажет серию флагманов Honor Magic 3. Также в этот день может состояться премьера Honor X20 и планшета Honor Tab V7 Pro.

Сегодня издание Mysmartprice на правах эксклюзивности опубликовало характеристики Honor Tab V7 Pro. По его данным, планшет получит 11-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2560х1600 точек с частотой обновления 120 Гц, восьмиядерный чипсет Kompanio 1300T, 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128/256 Гб постоянной. Руководить работой устройства станет фирменная оболочка Magic UI 5.0.

Габариты корпуса Honor Tab V7 Pro составили 525,1х163,6х7,2 мм при весе 485 грамм и на тыльной стороне предложили двойную основную камеру 13 Мп + 2 Мп. Емкость батарейки составит 7250 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой. Планшет предложит порт USB Type-C, поддержку Bluetooth v5.1, LTE и Wi-Fi. Насколько эти параметры соответствуют действительности, можем узнать через пару дней, тогда же и должны объявить ценник на новинку.

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Источник: mysmartprice