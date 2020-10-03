Появились подробные характеристики Xiaomi Mi Air 2 Pro

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Наушники от Xiaomi Mi Air Pro начинают обрастать подробностями.

Как мы все знаем, у Xiaomi, кроме смартфонов, имеется богатый выбор наушников, и скоро появится еще одна новинка в их числе. Согласно последним сообщениям, компания скоро выпустит на рынок наушники с функцией шумоподавления Xiaomi Mi Air 2 Pro.

Новая утечка информации от блогера под ником DSP-Charles раскрывает некоторые технические характеристики новых наушников. Если верить этой утечке, то Xiaomi Mi Air 2 Pro предложит больше, чем мы думали.

Согласно утечке, шумоподавление, реализованное в Mi Air 2 Pro сопоставимо по качеству со значительно более дорогими AirPods Pro. Каждый из TWS-наушников от Xiaomi весит около 6,5 г, что делает его очень удобным при каждодневной носке.

В них используется технология гибридного цифрового шумоподавления. Сила шумоподавления составляет 35 дБ. В наушники установлена 12-миллиметровая звуковая катушка, батарея подарит вплоть до 7 часов работы от одного заряда. Тем не менее, это показание применимо только при выключенной функции шумоподавления. Если эта функция включена, срок службы батареи составляет около 5 часов.

Кроме того, новое устройство поддерживает функцию беспроводной зарядки. Также в Xiaomi Mi Air 2 Pro реализована функция голосового пробуждения, а также режим полного пропуска звука через наушник. Задержка звука составляет 100 мс. Наушники поддерживают кодеки AAC и LHDC.

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Согласно утечке, китайский производитель выпустит новые наушники 13 октября. В настоящее время гарнитуры серии Air от Xiaomi включают в себя Air 2 SE и Air 2s. Однако эти устройства не поддерживают активное шумоподавление. Похоже, этот недостаток скоро будет решен.

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Текущие Mi Air Pro﻿

Источник: Gizmochina



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