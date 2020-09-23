Появился ценник на LG Wing – слухи не врали

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LG разъяснила фанатам всего нового, сколько кровно заработанных придется потратить на LG Wing.

В начале прошлой недели южнокорейская компания представила свой дикий смартфон LG Wing. Мы узнали об устройстве все, кроме самого главного – его ценника. Сегодня компания, наконец-то, решила объявить цену на смартфон.

Как предполагали многие издания, устройство оценили в сумму почти 1000 долларов, а если точнее – $940. Согласно новой информации, LG Wing выйдет на территории Южной Кореи в следующем месяце, а за ним последуют и другие рынки.

Интересно, что некоторые издания, в том числе корейские, посчитали, что ценник достаточно «бюджетный», учитывая, что перед нами продукт, не имеющий альтернатив. Кстати, производитель решил не принимать предзаказы на устройство.

LG планирует проводить активную промо-кампанию в течение всего октября, благодаря которой покупатели будут иметь возможность получить купон на 70% скидку на замену экрана в течение двух лет с момента покупки.

Главной особенностью LG Wing является его дополнительный экран. Основной дисплей находится на специальных шарнирах и может вращаться на 90 градусов, открывая, при необходимости, второй экран. Второй дисплей, в свою очередь, зафиксирован на одном месте и скрыт сзади первого экрана.

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Для усиления конструкции смартфона компания использовала специальную конструкцию с использованием гидравлических демпферов для большей прочности.

Напомним, LG Wing – первый смартфон из новой линейки LG Explorer. Компания решила потратить больше сил и средств на расширение количества необычных смартфонов.

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Источник: koreaherald.com



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