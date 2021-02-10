Предположительно, Realme GT Neo 3 будет таким

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В сети появился первый рендер смартфона

Realme GT Neo 2 вышел сбалансированным смартфоном, который отлично подойдет для выполнения большинства задач на высоком уровне. Он по праву был признан одним из лучших смартфонов 2021 года. Но и ему придет время обновляться, и компания готовит преемника — realme GT Neo 3. И сегодня нам предложили взглянуть на него.

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На просторах сети был найден рендер, на котором якобы изображен Realme GT Neo 3. Никто не гарантирует, что изображение достоверное, поэтому к нему стоит отнестись с долей скепсиса. Но, если Realme GT Neo 3 будет именно таким, то оформлением он будет отличаться от предшественника и Realme GT 2, который дебютировал в начале года. Нам показали версию, где тыльная панель получила графический рисунок, выполненный в двух цветах: сером и желтом.

Здесь же расположился блок основной камеры с тремя датчиками изображения, исполнение которого мы уже видели в OnePlus 9. «Лицо» Realme GT Neo 3 не продемонстрировали, но можно гарантировать, что там нас ждет AMOLED‑дисплей с врезанной в круглое отверстие фронтальной камерой.

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Ходят слухи, что Realme GT Neo 3 предложит чипсет Dimensity 9000, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 125 Вт. А еще смартфон будет позиционироваться как игровой и получит такой уже ставший обязательным атрибут как выдвижные курки.

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Источник: weibo