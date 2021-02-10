Представили Honor X20 и Honor Tab V7 Pro

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Honor представила среднего класса смартфон и планшет на свежих чипах от MediaTek

Эстафету премьер вслед за Xiaomi и Samsung сегодня подхватила Honor, представившая несколько своих новинок. Помимо флагманской серии Honor Magic 3 состоялась презентация среднего класса Honor X20, ставшего одним из первых устройств на рынке с новым чипом Dimensity 900.

Смартфон обладает 6,67-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ (2376х1080 точек) с частотой обновления 120 Гц, аккумуляторной батареей емкостью 4300 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой, селфи-камерой на 16-мегапикселей и тройной тыльной камерой 64 Мп (f/1.9) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросенсор).

Honor X20 получил на вооружение 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128/256 Гб, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и технологию виртуального расширения оперативной памяти. На выбор предложили три модификации с 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене $293, $339 и $386 соответственно.

Еще одним дебютантом сегодняшнего дня стал Honor Tab V7 Pro, ставший первым планшетом на базе новейшего чипа Kompanio 1300T. Он обладает 11-дюймовым экраном разрешением 2560х1600 пикселей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором емкостью 7250 мАч, фирменной оболочкой Magic UI 5.0 и двойной камерой 13 Мп + 2 Мп.

Продажи Honor Tab V7 Pro стартуют 19 августа по цене $401 за версию с 6/128 Гб. Вариант с 8/128 Гб оценили в $432 и с 8/256 Гб в $509. В своем топовом исполнении планшет предлагает 8/256 Гб и стоит он $571.

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Источник: honor