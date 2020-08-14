Представили ноутбук RedmiBook Air 13

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Тонкий и компактный RedmiBook Air 13 на Intel Core 10th Gen за $700

Redmi освоила выпуск смартфонов, а с недавних пор еще и начала создавать под своим брендом ноутбуки. В семействе лэптопов случилось пополнение — RedmiBook Air 13. Это легкое и тонкое устройство с неплохим набором характеристик.

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Ноутбук заключен в цельнометаллический корпус, который весит всего 1,05 кг, и его толщина составила 12,99 мм. Его оснастили 13,3-дюймовым экраном разрешением 2560х1660 пикселей с соотношением сторон 16:10, яркость составила 300 нит и есть 100% цветовой охват sRGB.

Построен RedmiBook Air 13 на базе чипсета 10-го поколения Intel Core i5-10210Y с максимальной частотой 4,0 ГГц и графическим ускорителем Intel UHD. На выбор версии с 8 Гб или 16 Гб оперативной памяти, а SSD-накопитель в обеих модификациях на 512 Гб.

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Ноутбук получил поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, есть порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников, аккумулятор емкостью 41 Вт/ч и быстрая зарядка мощностью 65 Вт. Работает он под управлением Windows 10. За RedmiBook Air 13 с 8/512 Гб памяти запросили $700, а модификация с 16/512 Гб обойдется в $750.

Источник: sohu