Представили Realme V13 5G с емкой батарейкой и 90 Гц дисплеем

158

В полку доступных 5G‑смартфонов прибыло: анонс Realme V13 5G

В Китае Realme провела презентацию и представила доступный Realme V13 5G, ставший продолжением Realme V11 5G, который дебютировал в начале нынешнего года. И это второй гаджет компании на базе чипсета Dimensity 700. Среди преимуществ новинки стоит отметить емкую батарейку, дисплей с повышенной герцовкой и до 256 Гб флеш-памяти.

Читать также: Realme X7 Pro Extreme Edition предложит дисплей на флагманский манер

﻿

Realme V13 5G оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном разрешением FullHD+, частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсора 180 Гц. Весит новинка 185 грамм при толщине корпуса 8,5 мм. Фронталка разрешением 8-мегапикселей и на тыльной стороне тройной модуль 48 Мп + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросъемка). Есть порт USB Type-C и аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

Оперативной памяти Realme V13 получил 8 Гб и постоянной 128/256 Гб с возможностью ее расширения посредством карт microSD. Поставляется он с предустановленной операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0. Доступна новинка в черном и синем цветах, а ее продажи стартуют 2 апреля. За младшую версию с 8/128 Гб запросили $244 и вариант с 256 Гб флеш-памяти оценен в $279.

Читать также: Представлены Realme 8 и Realme 8 Pro c AMOLED-дисплеями и быстрой зарядкой﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: pricebaba