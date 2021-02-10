Представили Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10 Pro в Китае: сюрпризов хватает

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Компания не стала копировать полностью глобальные версии, предложив ряд принципиальных отличий. Redmi Note 10 Pro вариант интересный

Сегодня Xiaomi провела мероприятие, посвященное запуску серии Redmi Note 10 в Китае. Для анонса на домашнем рынке было отобрано две модели, которые должны упрочить ее положение в среднеценовом сегменте: Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10 Pro. И у «прошки» для этого есть все: флагманские фишки и приятные цены. Главный компромисс — камера.

Как стало известно, Xiaomi спит и видит себя на вершине рейтинга крупнейших производителей смартфонов и ожидает, что мечта станет реальностью в 2023 году. А, значит, ей нужны большие продажи и тут главную скрипку должна играть линейка Redmi Note.

Поэтому компания просто обязана выпускать интересные смартфоны и Redmi Note 10 Pro для рынка Китая таким и получился. Он превосходит глобальный вариант по мощности, скорости зарядки, а еще у него больше памяти, предложили современные стандарты беспроводных адаптеров и даже есть NFC 3.0. Но вот камера, тут попроще.

Базовый Redmi Note 10 5G для китайского рынка во многом повторяет черты глобального собрата, за исключением объема памяти, из набора датчиков основной камеры «выпилили» ширик на 8 Мп и датчик для макросъемки 2 Мп, а диагональ экрана довели до 6,5 дюймов против 6,43 у глобального варианта. Поэтому мы уделим больше внимания именно Redmi Note 10 Pro, ведь ему есть чем удивлять.

Китайский вариант Redmi Note 10 Pro отличается от глобального, прежде всего, тем, что компания отказалась ставить чип от Qualcomm. Здесь бал правит MediaTek с ее линейкой 5G-процессоров Dimensity. Это, пожалуй, один из вау-факторов новинки, не считая быстрой флеш-памяти UFS 3.1, адаптера Wi-Fi 6 и быстрой зарядки на 67 Вт.

И, несмотря на весь скепсис противников тайваньских платформ, стоит признать, что Redmi Note 10 Pro для рынка Китая смотрится даже интереснее своего глобального собрата. Про доступность новинки за пределами Китая с другим неймингом, сказать ничего не можем, компания не озвучила свои амбиции по выходу новинки на глобальный рынок.

В целом Redmi Note 10 Pro выглядит достаточно свежо и необходимый эффект достигнут за счет обыгрывания блока основной камеры. Со стороны «фасада» изобрести что-то интересное сегодня не реально, Xiaomi и не пыталась это делать, предложив дисплей с тонкими отступами и фронталку в отверстие по центру. Пространством для самовыражения и самоидентичности стала основная камера, и вы точно не спутаете Redmi Note 10 Pro с китайским происхождением с вариантом для мирового рынка.

Redmi Note 10 Pro получил большой LCD экран, защищенные стеклом Gorilla Glass Victus. Да, компания расщедрилась и поставила в смартфоне средней руки флагманское закаленное стекло. Но на глобальном рынке Redmi Note 10 Pro доступен с AMOLED панелью и тут уже каждый волен решать, какой из типов дисплеев выглядит выигрышнее. Диагональ 6,6 дюйма, частота обновления 120 Гц и обработка касаний 240 Гц. И, конечно же, предложили оптимальное разрешение 2400 на 1080 пикселей. А вот про гигантский запас яркости стоит забыть — здесь 450 нит против 1200 нит у глобального варианта.

В плане производительности в Redmi Note 10 Pro ставку подняли до Dimensity 1100. На презентации компания особо подчеркивала, что этот чип круче Snapdragon 768G и Snapdragon 865, но лишь чуть-чуть уступает Snapdragon 870. Для рассеивания тепла на площади 6370 мм² внутри установили систему охлаждения, и компания заявляет, что ей под силу снизить температуру чипа на 11°С.

Redmi Note 10 Pro удостоился фронтальной камеры на 16-мегапикселей и тройной тыльной 64 Мп + 2 Мп + 8 Мп, а также стереодинамиков с настройкой от JBL как у Redmi K40 Game Edition. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч и скорость быстрой зарядки увеличили до 67 Вт, 6/8 Гб оперативной памяти и постоянной 128/256 Гб стандарта UFS 3.1. Поставляется смартфон с предустановленной операционной системой Android 11 с надстройкой MIUI 12.5.

Продажи Redmi Note 10 Pro стартуют с 1 июня и предлагают три модификации: 6/128 Гб — $267, 8/128 Гб — $297 и 8/256 Гб — $328. Цены и характеристики Redmi Note 10 найдете ниже в таблице.