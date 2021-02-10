Представлен Dimensity 1300: пришел, чтобы править в среднем сегменте

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Весьма достойное предложение для своего класса

Сегодня MediaTek устроила парад новинок и помимо чипов Dimensity 8000 и Dimensity 8100 представила преемника Dimensity 1200 — Dimensity 1300. Он ориентирован на смартфоны среднеценового сегмента и изготовлен с применением 6-нанометровой технологии.

В арсенале чипа восемь процессорных ядер, где предложили квартет энергоэффективных ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц и четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A78, где одно разогнано до частоты 3,0 ГГц и еще три работают на пиковой частоте 2,6 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G77 MC9, а за задачи, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением APU 3.0.

Dimensity 1300 позволит предлагать в смартфоне дисплей разрешением до 2520хх1080 точек с частотой обновления 168 Гц, до 16 Гб оперативной памяти LPDDR4X, флеш-накопитель стандарта UFS 3.1, одиночный модуль разрешением 200 Мп или двойные камеры 32 Мп + 16 Мп и поддержку Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и 5G.

Первые смартфоны с Dimensity 1300 обещают уже в первом квартале. Первенцем же должен стать OnePlus Nord 2T.

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Источник: mediatek