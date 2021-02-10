Представлен Huawei P50E: без 5G, но с телеобъективом и защитой от воды

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Дорогой средний класс

Несмотря на все проблемы и санкции, Huawei продолжает выпускать свои новинки. Сегодня она представила в Китае Huawei P50E, который относится к сегменту устройств среднего уровня. Продажи его стартуют 24 марта и на выбор предложат две версии: 8/128 Гб — $644 и 8/256 Гб — $707.

Huawei P50E оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ (2700 x 1224 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. OLED-экран предлагает поддержку DCI-P3, 1,07 миллиарда цветов и плотность пикселей составляет 458ppi. Построен смартфон на чипе Snapdragon 778G 4G и обладает аккумуляторной батареей емкостью 4100 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой.

Разрешение фронтальной камеры Huawei P50E составила 13-мегапикселей и на тыльной стороне установили три датчика изображения 50 Мп (f/1.8) + 13 Мп (ширик, f/2.2) + 12 Мп (телеобъектив, OIS, 5-кратный оптический зум, 80-кратный цифровой зум). Имеется поддержка Bluetooth v5.2, Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц и NFC, предложили защиту от воды IP68 и фирменную операционную систему Harmony OS 2.

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Источник: gizmochina