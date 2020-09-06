Представлен Huawei Y9a: внешний лоск от флагманов, чип от доступных устройств

Huawei Y9a стал лайт-версией Huawei Enjoy 20 Plus

На фоне истерии с американскими санкциями, Huawei продолжает выпускать свои новые смартфоны. Но многие новинки рискуют остаться незамеченными на глобальном рынке на волне ненависти к устройствам, лишенным сервисов Google. Компанию это не смущает и сегодня вышел Huawei Y9a.

Как и в случае с недавно вышедшим Huawei Enjoy 20 Plus было решено сделать ставку на премиальный дизайн. Главное преимущество новинки — это экстерьер а-ля Huawei Mate 30. Видно сразу, что новинкой пытались угодить тем, кому внешность важнее внутреннего мира.

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Huawei Y9a получил дисплей диагональю 6,63 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей) и он лишен каких-либо вырезов под фронталку. Здесь пошли по пути выдвижного модуля, куда встроили датчик на 16-мегапикселей. Основная камера обладает четырьмя модулями, где главный на 64 Мп со светосилой f/1.8 и дополняют его сенсоры 8 Мп (широкоугольный, f/2.4) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4).

Базируется смартфон на восьмиядерном чипе Helio G80 в связке с 6/8 Гб оперативной памяти, а энергонезависимой дали 128 Гб с возможностью ее расширения посредством карт micro SD до 256 Гб. Питает Huawei Y9a аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge на 40 Вт. Но 40-ваттный зарядный блок будет входить в комплект поставки смартфона только в нескольких странах. Всем прочим придется довольствоваться зарядкой мощностью 22,5 Вт.

В качестве программного обеспечения используется фирменная оболочка EMUI 10 на основе Android 10. Ценники на смартфон не объявлены.

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Источник: huawei