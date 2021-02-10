Представлен недешевый Oppo Reno5 Z

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Вышел Oppo Reno5 Z с Dimensity 800U

На горизонте уже маячит анонс Oppo Reno6, и мы успели узнать кое-какие детали о нем, но компания еще не выполнила собственный план по наполнению линейки Oppo Reno5. Сегодня состоялась премьера Oppo Reno5 Z, который по своим характеристикам и дизайну напоминает Oppo F19 Pro+ 5G, доступный на рынке Индии.

Это смартфон, который весит 173 грамм и заключен в корпус с габаритами 160,1х73,4х7,8 мм. Переднюю панель занял AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 60 Гц и частотой отклика сенсора 180 Гц.

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Аппаратная платформа Oppo Reno5 Z — чип Dimensity 800U в связке с 8 Гб оперативки LPDDR4x. Обладает смартфон флеш-накопителем на 128 Гб, дисплейным дактилоскопическим датчиком, фронтальной камерой на 16 Мп и поставляется с предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой ColorOS.

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Основная камера Oppo Reno5 Z обладает четырьмя датчиками 48 Мп + 8 Мп (ширик, угол обзора 119 градусов) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макрокамера). Емкость батарейки составила 4310 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки VOOC Flash Charge мощностью 30 Вт. Обладает гаджет поддержкой двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и разъем для наушников 3,5 мм.

Уже стало традицией, что ценовая политика Oppo не отличается умеренностью. Вот и за этот смартфон компания запросила прилично — $395.

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Источник: gizmochina