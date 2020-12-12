Представлен новый бюджетник Vivo Y52s с неплохими камерами и хорошей автономностью

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Vivo продолжает расширять список своих устройств – теперь показан Vivo Y52s с батарейкой на 5000 мАч и неплохим чипом от MediaTek.

Vivo известна за свой «конвейер» и, похоже, свои традиции нарушать компания изменять не планирует. В родном для компании Китае был представлен Vivo Y52s – еще 5G-смартфон производителя с приятным ценником. Интересно, что возможность подключения сетям пятого поколения обеспечивает чип MediaTek Dimensity 720, который установлен уже в четвертом смартфоне компании за этот год.

В Vivo Y52s установлена IPS-панель диагональю 6,58 дюйма с разрешением Full HD+. Экран также поддерживает HDR10, частоту обновления изображения 90 Гц и частоту дискретизации 180 Гц. Смартфон имеет следующие размеры: 164,15 x 75,35 x 8,4 мм и весит 185,5 граммов.

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Сердцу смартфона, чипу Dimensity 720, помогают 8 ГБ оперативной памяти типа LPPDR4x, а для хранения данных производитель предусмотрел 128 ГБ внутренней памяти. Прошивка основана на Android 11, так что для любителей всего нового производитель сразу подготовил приятный подарок в виде свежей версии ПО.

Vivo Y52s оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает 18-ваттную быструю зарядку.

На задней панели смартфона расположен двойной блок камеры: главный датчик на 48 Мп с диафрагмой f/1,79 и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп. Основная камера Y52s может записывать видео качеством вплоть до 4K, а в режиме 1080p имеется электронная стабилизация. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

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В Китае топовоую версию Vivo Y52 оценили в 1898 юаней или примерно $290. Также существуют другие версии с разным объемом памяти и более скромным ценником. Смартфон будет продаваться в трех цветах: серый, белый с розовым отливом и градиентный.

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Источник: GSMArena



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