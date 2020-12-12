Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Представлен новый бюджетник Vivo Y52s с неплохими камерами и хорошей автономностью

Представлен новый бюджетник Vivo Y52s с неплохими камерами и хорошей автономностью

12.12.2020 500 1

Vivo продолжает расширять список своих устройств – теперь показан Vivo Y52s с батарейкой на 5000 мАч и неплохим чипом от MediaTek.

 

Vivo Y52s

 

Vivo известна за свой «конвейер» и, похоже, свои традиции нарушать компания изменять не планирует. В родном для компании Китае был представлен Vivo Y52s – еще 5G-смартфон производителя с приятным ценником. Интересно, что возможность подключения сетям пятого поколения обеспечивает чип MediaTek Dimensity 720, который установлен уже в четвертом смартфоне компании за этот год.

 

В Vivo Y52s установлена IPS-панель диагональю 6,58 дюйма с разрешением Full HD+. Экран также поддерживает HDR10, частоту обновления изображения 90 Гц и частоту дискретизации 180 Гц. Смартфон имеет следующие размеры: 164,15 x 75,35 x 8,4 мм и весит 185,5 граммов.

 

Читать также: Представлен новый бюджетник Vivo Y12s﻿

 

Сердцу смартфона, чипу Dimensity 720, помогают 8 ГБ оперативной памяти типа LPPDR4x, а для хранения данных производитель предусмотрел 128 ГБ внутренней памяти. Прошивка основана на Android 11, так что для любителей всего нового производитель сразу подготовил приятный подарок в виде свежей версии ПО.

 

Новый Vivo Y52s

 

Vivo Y52s оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает 18-ваттную быструю зарядку.

 

На задней панели смартфона расположен двойной блок камеры: главный датчик на 48 Мп с диафрагмой f/1,79 и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп. Основная камера Y52s может записывать видео качеством вплоть до 4K, а в режиме 1080p имеется электронная стабилизация. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

 

Читать также: Vivo X60 выйдет до конца декабря – это утверждает известный инсайдер﻿

 

В Китае топовоую версию Vivo Y52 оценили в 1898 юаней  или примерно $290. Также существуют другие версии с разным объемом памяти и более скромным ценником. Смартфон будет продаваться в трех цветах: серый, белый с розовым отливом и градиентный.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!

 

Vivo Y52s новый бюджетник компании

 

Источник: GSMArena


https://andro-news.com/news/samsung-rabotaet-nad-novoy-lineykoy-byudzhetnyh-planshetov.html Samsung работает над новой линейкой бюджетных планшетов(в Адм. панель)

Vivo Vivo Y52s
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 12.12.2020

Комментарии

Александр 0
290 за это!? А где обещаные нормальные камеры?
12.12.2020 21:11

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Представлен новый бюджетник Vivo Y52s с неплохими камерами и хорошей автономностью