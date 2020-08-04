Представлен Oppo K7 5G: типичный представитель среднего яруса

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Сегодня состоялась премьера Oppo K7 5G. Серия К объединяет в себе устройства среднеценового сегмента, которые потенциально могут претендовать на нечто большее. При этом, по мнению компании, потребителю не придется серьезно тратиться на то, чтобы получить аппарат, в котором он найдет все, что может пригодиться сегодня.

С точки зрения дизайна новинка не претендует на оригинальность: тонкорамочный дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и встроенным в него дактилоскопическим датчиком, а также блок основной камеры с вертикальным расположением датчиков. Это классика наших дней, и гаджет схож со многими моделями от суббренда Oppo — Realme.

Почти 92% фасада отдано под 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+. Базируется Oppo K7 5G на модном для наших дней чипе Snapdragon 765G с поддержкой сетей 5G. Оперативной памяти 8 Гб LPDDR4X и встроенной типа UFS 2.1 предложили 128/256 Гб.

В арсенале смартфона порт USB Type-C, 32 Мп камера для селфи со светосилой f/2.0, 3,5 мм разъем для наушников, фирменная оболочка ColorOS 7.2 на базе Android 10 и четырехкомпонентная основная камера 48 Мп (f/1.7) + 8 Мп (широкоугольная, 119 градусов, f/2.25) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4) + 2 Мп (анализ глубины, f/2.4). За автономность работы отвечает батарейка емкостью 4025 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой VOOC 4.0. Есть поддержка Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 5 и GPS.

За Oppo K7 5G с 8/128 Гб памяти запросили $286, а вариант с удвоенным объемом постоянной памяти обойдется в $329.

Источник: gizmochina